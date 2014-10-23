Madrid multará a las empresas que gestionan los parquímetros y las bicicletas de alquiler
A pesar de las continuas y numerosas incidencias registradas, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad no ha especificado el importe de las penalizaciones.
FACUA.org / Europa Press
Madrid-23/10/2014
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El Ayuntamiento de Madrid ha abierto expediente para multar a las empresas que gestionan los cinco lotes en los que se divide el contrato de Movilidad, que incluye el servicio de estacionamiento regulado (SER) y el servicio municipal de bicicletas de alquiler (BiciMad), según ha explicado