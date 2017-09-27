Nuestras accionesTambién exige una respuesta eficaz ante las listas de espera

Marea Blanca en Sevilla convoca una manifestación en defensa de la sanidad pública el 21 de octubre

La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, reclama a la Junta de Andalucía que incluya en los Presupuestos de 2018 una partida significativa y no testimonial para hacer frente a los recortes sufridos.

FACUA.org
Sevilla-27/09/2017
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La Plataforma Marea Blanca en Sevilla, de la que forma parte FACUA Sevilla, acordó en su asamblea de ayer, 26 de septiembre, convocar una manifestación en Sevilla el próximo 21 de octubre.

El objetivo marcado para esta manifestación es incidir en los Presupuesto

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