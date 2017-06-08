Marea Blanca en Sevilla se echará de nuevo a la calle contra el colapso de las urgencias y los recortes
La plataforma acuerda sendas movilizaciones en los hospitales de Valme y Macarena para los próximos 19 y 22 de junio. Además, solicita una reunión con la delegada territorial del SAS.
FACUA.org
Sevilla-08/06/2017
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Asamblea de la Marea Blanca de Sevilla celebrada este miércoles 7 de junio. | Imagen: FACUA
Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, celebró este miércoles una asamblea general en la que se acordó un calendario de movilizaciones para denunciar el colapso cró