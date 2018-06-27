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Marea Blanca en Sevilla se moviliza en protesta por los recortes de personal sanitario en verano

La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, se concentra este jueves 28 de junio frente al edificio del Servicio Andaluz de Salud en rechazo al cierre de camas e instalaciones de los hospitales.

FACUA.org
Sevilla-27/06/2018
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Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, ha convocado una concentración para este jueves 28 de junio frente al Servicio Andaluz de Salud para protestar contra los recortes de personal y el cierre de camas e instalaciones en los hospitales durante

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