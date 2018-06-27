Marea Blanca en Sevilla se moviliza en protesta por los recortes de personal sanitario en verano
La plataforma, en la que participa FACUA Sevilla, se concentra este jueves 28 de junio frente al edificio del Servicio Andaluz de Salud en rechazo al cierre de camas e instalaciones de los hospitales.
FACUA.org
Sevilla-27/06/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Una de las manifestaciones convocadas por Marea Blanca en Sevilla. | Imagen: Marea Blanca en Sevilla
Marea Blanca en Sevilla, plataforma en la que participa FACUA Sevilla, ha convocado una concentración para este jueves 28 de junio frente al Servicio Andaluz de Salud para protestar contra los recortes de personal y el cierre de camas e instalaciones en los hospitales durante