Marian Díaz es elegida nueva presidenta de FACUA Madrid
Dimite Daniel Rubio por motivos de salud y Ángeles Castellano pasa a ocupar la Secretaría General.
FACUA.org
Madrid-31/10/2018
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De izquierda a derecha, la nueva presidenta de FACUA Madrid, Marian Díaz, y la nueva secretaria general de la asociación, Ángeles Castellano.
Marian Díaz Palacios (Madrid, 1983) ha sido elegida este martes por unanimidad nueva presidenta de FACUA Madrid. Díaz sustituye así a Daniel Rubio García, presidente de la asociación desde 2014, que ha dimitido recientemente por motivos de s