Martinsa-Fadesa levantará la suspensión de pagos el próximo 4 de enero
La inmobiliaria firmará un convenio con varias entidades acreedoras que le permitirá resarcir sus deudas en un periodo de ocho años.
FACUA.org
España-02/09/2010
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Martinsa-Fadesa abandonará el próximo 4 de enero el concurso de acreedores, después de que en julio de 2008 presentara la mayor suspensión de pagos de España, según ha publicado el diario ABC.
La inmobiliaria que preside Fernando Mart&ia