Más de 1.200 medicamentos bajan de precio con el comienzo de 2019
Supondrá una reducción en la factura pública de medicamentos de 88 millones de euros. También disminuyen de precio 497 presentaciones de medicamentos hospitalarios.
FACUA.org / Europa Press
España-02/01/2019
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Más de 1.200 medicamentos disponibles en las farmacias son más baratos desde este martes, 1 de enero, gracias a la entrada en vigor de la Orden de Precios de Referencia de 2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de noviembre.
Esta bajada de