Más de 10.000 usuarios piden unirse a la mayor acción judicial contra una teleco #demandaMovistarFusión
FACUA ha habilitado un sistema con el que pueden enviarle 'online' la documentación necesaria para identificarlos individualmente en su demanda como perjudicados por la subida de tarifas.
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España-03/12/2015
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FACUA ha habilitado un sistema para recibir online la autorización para que la asociación identifique a los usuarios individualmente en su demanda como perjudicados por la subida. | Imagen: Lydia López/FACUA.
Más de 10.000 usuarios de Movistar Fusión han pedido a FACUA-Consumidores en Acción sumarse a la acción judicial contra Telefónica de España por la subida de 5 euros mensuales que aplicó el pas