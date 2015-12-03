Nuestras accionesTelefónica subió sus tarifas tras anunciar que las mantendría para siempre

Más de 10.000 usuarios piden unirse a la mayor acción judicial contra una teleco #demandaMovistarFusión

FACUA ha habilitado un sistema con el que pueden enviarle 'online' la documentación necesaria para identificarlos individualmente en su demanda como perjudicados por la subida de tarifas.

FACUA.org
España-03/12/2015
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Más de 10.000 usuarios de Movistar Fusión han pedido a FACUA-Consumidores en Acción sumarse a la acción judicial contra Telefónica de España por la subida de 5 euros mensuales que aplicó el pas

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