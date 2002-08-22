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Más de 100 alumnos de Opening han acudido a FACUA ante el cierre de los centros

Opening English School, del grupo catalán CEAC, está presente en cuarenta provincias españolas.

FACUA.org
España-22/08/2002
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112 alumnos afectados por el cierre de las academias Opening English School han acudido ya a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) para asesorarse sobre sus derechos o ponerse en manos de sus equipos jurídicos para denunciar el incumpli

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