Más de 11.500 andaluces han registrado su testamento vital en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas
Todos los profesionales sanitarios responsables de la atención de un enfermo que no pueda tomar decisiones por sí mismo están obligados a consultar este registro.
FACUA.org
Andalucía-21/01/2008
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Un total de 11.559 personas han notificado su testamento vital en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas desde que, en mayo de 2004, la Consejería de Salud pusiese a disposición de los andaluces esta prestación, la cual hace constar las instrucciones y opciones que hab