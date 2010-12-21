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Más de 5.000 internautas se suman en 24 horas al manifiesto de FACUA contra la 'Ley Sinde'

'Si es legal, es legal' ya supera las 35.000 firmas. La Ley de Economía Sostenible se vota este martes en la Comisión de Economía del Congreso.

FACUA.org
España-21/12/2010
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Más de 5.000 internautas se han sumado en las últimas 24 horas al manifiesto de FACUA-Consumidores en Acción contra la conocida popularmente como Ley Sinde, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, que se vota este martes, realizada

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