Más irregularidades en UCA-UCE: capta socios ofertando una revista que no publica desde hace dos años
La Unión de Consumidores de Andalucía dejó de editar 'Sucede' a comienzos de 2016, pero sigue utilizándola como reclamo en su página web.
FACUA.org
Andalucía-29/01/2018
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La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) capta socios ofertando una revista que no publica desde hace ya dos años. Una publicidad engañosa que se suma a la larga lista de irregularidades que están saliendo a la luz: deudas de cientos de miles de euros con