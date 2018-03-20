Más subida de tarifas: Orange aumentará todas las de móvil a partir del 6 de mayo
La operadora acompaña esta modificación con un aumento en el número de gigas para navegar. En enero ya incrementó el precio de sus paquetes Love.
FACUA.org
España-20/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Orange ha anunciado que a partir del próximo 6 de mayo subirá el precio de todas sus tarifas de telefonía móvil, a la vez que aumenta el número de gigas que dispondrán los usuarios para navegar por internet. La empresa de telecomunicaciones ya habí