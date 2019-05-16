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MásMóvil penalizó con más de 400 euros a una usuaria que pidió la baja después de tres meses sin servicio

Tras la reclamación de FACUA ha anulado los cargos. Nunca le activó la fibra ni hizo efectiva la portabilidad de las líneas telefónicas.

FACUA.org
Euskadi-16/05/2019
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, MásMóvil ha anulado una penalización por baja de 405 euros a una usuaria a la que nunca llegó a prestar servicio. La compañía no hizo efectiva la portabilidad de las líneas de tel&e

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