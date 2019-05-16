MásMóvil penalizó con más de 400 euros a una usuaria que pidió la baja después de tres meses sin servicio
Tras la reclamación de FACUA ha anulado los cargos. Nunca le activó la fibra ni hizo efectiva la portabilidad de las líneas telefónicas.
FACUA.org
Euskadi-16/05/2019
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