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Mattel retira del mercado un millón y medio de juguetes con un pigmento no autorizado que contiene plomo

Se trata de ochenta y tres juguetes de su firma Fisher-Price. Mattel España informa a FACUA que sólo uno se ha comercializado en España en una pequeña cantidad.

FACUA.org
Internacional-02/08/2007
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Mattel ha anunciado hoy desde su central en California (EE.UU.) que ha puesto en marcha una campaña de retirada del mercado de juguetes de su firma Fisher-Price elaborados por un fabricante contratado en China en cuya pintura se ha utilizado un pigmento no autorizado que contiene plomo, lo

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