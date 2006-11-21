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Mattel retira en todo el mundo accesorios de la muñeca Polly Pocket

Tres menores accidentados sufrieron perforaciones intestinales por las que tuvieron que ser intervenidos.

FACUA.org
Internacional-21/11/2006
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El fabricante estadounidense de juguetes Mattel ha anunciado la retirada en todo el mundo de accesorios de la muñeca Polly Pocket después de que tres niños resultaran heridos al tragar los imanes que estos artículos contienen, anunció la Comisión de Segur

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