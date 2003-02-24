Mazda e Isuzu llaman a revisión 43.400 vehículos en EE.UU., Canadá y el Reino Unido
Se trata de 42.609 unidades de Mazda y 814 de Isuzu, informaron el 13 de febrero ambas compañías.
FACUA.org
Internacional-24/02/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) informa que la marca de automóviles Mazda ha precisado en un informe remitido al Ministerio de Transportes japonés que ha llamado a revisión en Japón a 25.609 unidades del monov