McDonald's retira en EEUU y Canadá unos relojes infantiles porque irritan la piel
Se trata de un contador de pasos que la compañía de comida rápida había comenzado a incluir como regalo en su menú para niños.
FACUA.org
Internacional-19/08/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
McDonald's ofrecía en EEUU y Canadá un reloj de pulsera que cuenta los pasos que dan los niños que los llevan puestos. | Imagen: happymeal.com.
El gigante estadounidense de comida rápida McDonald’s ha decidido retirar unos relojes infantiles que había comenzado a distribuir recientemente como regalo que acompaña a su menú infantil en EE UU y Canadá, por provocar irritaciones en la piel de los ni&n