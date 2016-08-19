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McDonald's retira en EEUU y Canadá unos relojes infantiles porque irritan la piel

Se trata de un contador de pasos que la compañía de comida rápida había comenzado a incluir como regalo en su menú para niños.

FACUA.org
Internacional-19/08/2016
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El gigante estadounidense de comida rápida McDonald’s ha decidido retirar unos relojes infantiles que había comenzado a distribuir recientemente como regalo que acompaña a su menú infantil en EE UU y Canadá, por provocar irritaciones en la piel de los ni&n

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