Microsoft cifra en unos 800 millones de euros la reparación de defectos en la Xbox 360
Se compromete a devolver a los usuarios el importe de las reparaciones por un fallo de harware que reconoce como un defecto de fabricación.
FACUA.org
Internacional-06/07/2007
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El gigante informático Microsoft asumirá cargas extraordinarias situadas entre 1.050 y 1.150 millones de dólares (772 y 842 millones de euros) relacionadas con la reparación de fallos técnicos de la consola Xbox 360, que se provisionarán en los resultados