Microsoft eliminará el 30 de agosto sus cuentas que llevan más de dos años sin actividad
La multinacional ha publicado las modificaciones en sus políticas de servicio, que recogen que el usuario "debe iniciar sesión en su cuenta de Microsoft al menos una vez cada dos años para mantenerla activa".
Europa Press
Internacional-09/07/2019
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Microsoft ha actualizado las políticas de sus servicios y ha comenzado a avisar a los usuarios de que eliminará el próximo 30 de agosto las cuentas de Microsoft de aquellas personas que no se hayan registrado en los dos años anteriores.
La compañía