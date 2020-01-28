Microsoft se ve obligado a actualizar Windows 7 días después de dejar de dar soporte al sistema operativo
Para arreglar un fallo que hacía que los fondos de escritorio no se adaptaran al tamaño de la pantalla.
Europa Press
España-28/01/2020
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Imagen: Microsoft Windows.
Microsoft se ha visto obligado a actualizar por última vez Windows 7 debido a un error causado por la actualización anterior, tan sólo unos días después de dejar de dar soporte al sistema operativo.
Con el final del soporte a Windows 7, el sistema operati