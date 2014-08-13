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Mijas decreta el cierre y precinto cautelar de un camping por diversas irregularidades

En las instalaciones faltan condiciones de seguridad e higiene, además de la correspondiente licencia de primera utilización y apertura.

Europa Press
Málaga-13/08/2014
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El Ayuntamiento de Mijas ha decretado el precinto y cese cautelar de un camping ubicado en la zona de El Hornillo por no tener licencia de primera utilización, ni licencia de apertura.

Asimismo, las inspecciones realizadas por la Policía Local y los distintos informes urban&i

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