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Montero informa sobre las medidas que pondrá en marcha para regular la cirugía estética en adolescentes

La Consejería de Salud está trabajando en una norma que regule la práctica diaria de estas clínicas.

FACUA.org
Andalucía-30/11/2007
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La consejera de Salud, María Jesús Montero, informó ayer durante la reunión del Consejo Andaluz de Salud sobre las nuevas medidas que pondrá en marcha su departamento para regular las intervenciones de cirugía estética en adolescentes.

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