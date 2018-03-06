Movistar aumenta el precio de su paquete Fusión Series y cambia las condiciones de Fusión #0
La modalidad Fusión Series pasa a costar 5 euros más mientras que Fusión #0 ya no incluirá el decodificador a los nuevos clientes.
FACUA.org / Agencias
España-06/03/2018
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Movistar ha anunciado que su paquete Fusión Series pasará a costar cinco euros más, aumentando su precio hasta 77 euros en la versión de 600 mbps, mientras que Fusión #0 cambiará sus condiciones y ya no incluirá el codificador.
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