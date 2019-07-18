Movistar devuelve 147 euros a un usuario del que portó la línea fija y una móvil sin su consentimiento
Tras la reclamación de FACUA, la compañía abonó al afectado, de Santa Cruz de Tenerife, el dinero cobrado indebidamente por cuotas, consumos y la instalación de la fibra entre marzo y junio de 2018.
FACUA.org
Canarias-18/07/2019
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Tras la actuación de FACUA-Consumidores en Acción, Movistar ha devuelto 146,88 euros cobrados de manera indebida a un usuario del que portó la línea fija y una móvil sin su consentimiento.
En febrero del año pasado, Luis M.M., resi