Mujer con 5 copas, "plan perfecto": Mercado del Barranco de Sevilla, premiado por El Peor Anuncio del Año 2015
La segunda campaña más votada por los consumidores ha sido una de Cillit Bang Cal & Brillo en la que sólo aparecían mujeres.
FACUA.org
España-17/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El «plan perfecto» para un hombre es que una mujer se beba cinco copas. Este reclamo publicitario ha provocado que el Mercado Lonja del Barranco de Sevilla reciba el premio a El Peor Anuncio del Año.
En la séptima edición de estos premios, convocados por FACUA-Consumidores en Acci