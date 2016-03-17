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Mujer con 5 copas, "plan perfecto": Mercado del Barranco de Sevilla, premiado por El Peor Anuncio del Año 2015

La segunda campaña más votada por los consumidores ha sido una de Cillit Bang Cal & Brillo en la que sólo aparecían mujeres.

FACUA.org
España-17/03/2016
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El «plan perfecto» para un hombre es que una mujer se beba cinco copas. Este reclamo publicitario ha provocado que el Mercado Lonja del Barranco de Sevilla reciba el premio a El Peor Anuncio del Año.

En la séptima edición de estos premios, convocados por FACUA-Consumidores en Acci

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