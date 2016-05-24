Nuestras accionesCompetencia le abrió expediente hace un año

Multa a Galp de 400.000 euros por vulnerar el derecho a la libre elección de suministrador de luz y gas

Comerciales tramitaron el cambio de suministro sin el consentimiento de los consumidores a favor de la empresa, una práctica que FACUA ya denunció, con éxito, hace año y medio.

FACUA.org
España-24/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Galp Energía con

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos