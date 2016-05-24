Multa a Galp de 400.000 euros por vulnerar el derecho a la libre elección de suministrador de luz y gas
Comerciales tramitaron el cambio de suministro sin el consentimiento de los consumidores a favor de la empresa, una práctica que FACUA ya denunció, con éxito, hace año y medio.
FACUA.org
España-24/05/2016
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Competencia ha actuado tras recibir diversas denuncias en 2012. | Imagen: flickr.com/tuvalkin (CC BY-SA 2.0)
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