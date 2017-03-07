Multa a Renfe de 65 millones de euros por limitar la competencia en el transporte de mercancías
La CNMC considera que "obstaculizó" el proceso de liberalización de este mercado que España inició en 2005 y provocó el consiguiente encarecimiento de los productos que se transportan por ferrocarril.
Europa Press
España-07/03/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Renfe una multa de 65 millones de euros por poner trabas a sus competidores en tráfico de mercancías en tren, una «infracción» con la que «obstaculizó<