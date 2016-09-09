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Multa de 146 millones de euros a farmacéuticas por impedir la venta de un antidepresivo genérico

El Tribunal General de la Unión Europea confirma la sanción a la firma danesa Lundbeck y otras cuatro compañías por formar un cartel para retrasar la comercialización del medicamento denominado Citalopram.

Europa Press
Europa-09/09/2016
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El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha confirmado la multa de 146 millones de euros a la farmacéutica danesa Lundbeck y otras cuatro compañías por formar un cartel para retrasar la comercialización del antidepresivo genéri

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