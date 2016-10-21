Multa de 180.000 euros a Telefónica por irregularidades en la tramitación de portabilidades móviles
La CNMC sanciona también a otras cinco entidades que revenden sus servicios de telecomunicaciones con cuantías de entre 9.000 y 12.800 euros, también por conductas indebidas en la misma materia.
FACUA.org
España-21/10/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Telefónica Móviles España y a cinco entidades que revenden sus servicios de telecomunicaciones con 236.800 euros en total, por presunto incumplimiento de diferentes obligaciones r