Nuestras accionesLe reclamó insistentemente el pago de una deuda que había saldado después de darse de baja

Multa de 20.000 euros a Endesa tras la denuncia de FACUA por acosar a su socio Máximo Pradera

Tras pagar la última factura pendiente tras cancelar el contrato, la compañía continuó tratándole como moroso e hizo que una empresa de gestión de cobros le reclamase reiteradamente la falsa deuda.

FACUA.org
España-28/04/2014
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Endesa Energía ha sido multada con 20.000 euros tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción por acosar a su socio Máximo Pradera tratándole como un mo

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