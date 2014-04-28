Multa de 20.000 euros a Endesa tras la denuncia de FACUA por acosar a su socio Máximo Pradera
Tras pagar la última factura pendiente tras cancelar el contrato, la compañía continuó tratándole como moroso e hizo que una empresa de gestión de cobros le reclamase reiteradamente la falsa deuda.
FACUA.org
España-28/04/2014
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