Multa de 219.000 euros a TVE por emitir publicidad encubierta en su programa Masterchef
Competencia considera probado que dicho espacio promocionó productos de la Bodega González Byass. La infracción está tipificada como "grave".
FACUA.org
España-03/01/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 219.342 euros a la Corporación de Radio y Televisión Española SA (CRTVE) por haber emitido en La 1 comunicación comercial encubierta de la marca Bodegas González