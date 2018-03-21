Multa de 300.000 euros a TripAdvisor por publicitar viviendas turísticas ilegales
El Govern de les Illes Balears ha enviado a la plataforma 25 capturas de pantalla donde se constata dicha oferta fuera de la legalidad. Esta sanción se suma a la impuesta en febrero a la empresa Airbnb.
FACUA.org
Baleares-21/03/2018
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El Govern de les Illes Balears sanciona con 300.000 euros a la plataforma TripAdvisor tras constatar que en dicho portal se publicitan viviendas turísticas que no cumplen con la actual normativa.
Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios la consellera de Innovaci&oacut