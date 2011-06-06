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Multa de 327 millones de dólares a la farmacéutica Johnson and Johnson por información engañosa

Por haber inducido a error a los médicos sobre su medicamento Risperdal.

FACUA.org
Internacional-06/06/2011
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El grupo farmacéutico y de higiene Johnson and Johnson (J&J) fue condenado el 3 de junio, según informa la agencia de noticias France Presse, a pagar una multa de 327 millones de dólares al estado de Carolina del Sur (sureste de Estados Unidos) por haber inducido al error

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