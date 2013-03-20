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Multa de 370.000 euros a Ryanair en Holanda por quebrantar las normas del consumidor en su web

En muchos de los casos, los clientes pagaban considerablemente más de lo que inicialmente costaba.

FACUA.org
Europa-20/03/2013
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La aerolínea Ryanair ha sido multada por las autoridades de consumo holandesas, Consumentenautoriteit, con 370.000 euros al quebrantar las normas europeas de venta online de billetes de avión, según ha informado el medio irlandés RTÉ News.

La aerolí

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