Multa de 48.000 euros a Movistar: metió a un socio de FACUA en ficheros de morosos por una deuda de otro
La Agencia de Protección de Datos sanciona a la operadora por el alta fraudulenta del usuario sin su consentimiento y por incluir sus datos en los registros de solvencia patrimonial.
FACUA.org
Sevilla-22/06/2017
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 48.000 euros a la empresa Telefónica Móviles por incluir en dos registros de morosos a un socio de FACUA, al que le reclamaba una deuda que no era suya.
Joaquín F. R.