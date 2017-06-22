Nuestras accionesSanción impuesta por la AEPD

Multa de 48.000 euros a Movistar: metió a un socio de FACUA en ficheros de morosos por una deuda de otro

La Agencia de Protección de Datos sanciona a la operadora por el alta fraudulenta del usuario sin su consentimiento y por incluir sus datos en los registros de solvencia patrimonial.

FACUA.org
Sevilla-22/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 48.000 euros a la empresa Telefónica Móviles por incluir en dos registros de morosos a un socio de FACUA, al que le reclamaba una deuda que no era suya.

Joaquín F. R.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos