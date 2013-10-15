Nuestras accionesLa empresa incumplió las condiciones del contrato

Multa de 50.000 euros a Telefónica por incluir ilegalmente a un socio de FACUA en ficheros de morosos

La compañía reconoció que el socio no era deudor de las facturas que le solicitaban y aún así puso los datos en Asnef y Badexcug.

FACUA.org
España-15/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción logra que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancione a Telefónica con 50.000 euros por introducir los datos de Juan Carlos Galán, socio de FACUA Sevilla, en varios ficheros de morosos.

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