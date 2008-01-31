Más noticiasPor publicidad engañosa y cláusulas abusivas

Multa de 500.000 euros en Cataluña para 46 empresas de reunificación de créditos

FACUA considera positivas las actuaciones, pero lamenta que no se hayan impuesto sanciones realmente contundentes y ejemplarizantes.

FACUA.org
Cataluña-31/01/2008
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La Agencia Catalana de Consumo (ACC) ha sancionado con 519.600 euros a cuarenta y seis empresas dedicadas a la reunificación de créditos en Catalunya a las que les atribuye 194 infracciones, principalmente por publicidad engañosa y cláusulas abusivas en los contratos c

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