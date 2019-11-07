Multa de 6 millones de euros a Telefónica por discriminar en la solución de averías de otros operadores
La CNMC considera que la empresa de telecomunicaciones prestaba peores servicios de internet y telefonía móvil y retrasaba el arreglo de las averías de los operadores minoristas.
FACUA.org
España-07/11/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 6 millones de euros a Telefónica por cometer de forma continuada dos infracciones referidas a conductas discriminatorias frente a sus competidores entre enero de 2017 y marzo de 2018.