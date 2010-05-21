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Multa de 60.000 euros a Orange por incluir ilegalmente a una usuaria en un registro de morosos

La supuesta deuda estaba siendo objeto de una reclamación administrativa ya que la afectada discrepaba con la facturación emitida por la compañía.

FACUA.org
España-21/05/2010
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a Orange (France Telecom) una multa de 60.101,21 euros por incluir ilegalmente a una usuaria en un registro de morosos.

La AEPD ha resuelto que Orange incur

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