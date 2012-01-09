Multa de 60.000 euros a una correduría de seguros por vender los datos de una clienta
Los jueces consideran que los acusados contrataron una póliza sin el conocimiento ni el consentimiento de la demandante.
FACUA.org
España-09/01/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal Supremo ha impuesto una multa de 60.101 euros a los responsables de una correduría de seguros de Gijón por comunicar los datos de una de sus clientas a una compañía con el fin de «contratar una póliza», según publica La Nueva