Más noticias

Multa de 60.000 euros a una correduría de seguros por vender los datos de una clienta

Los jueces consideran que los acusados contrataron una póliza sin el conocimiento ni el consentimiento de la demandante.

FACUA.org
España-09/01/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal Supremo ha impuesto una multa de 60.101 euros a los responsables de una correduría de seguros de Gijón por comunicar los datos de una de sus clientas a una compañía con el fin de «contratar una póliza», según publica La Nueva

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos