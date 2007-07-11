Multa de 60.150 euros a la organizadora del concierto de The Rolling Stones cancelado en El Ejido en agosto de 2006
Denunciada por FACUA Andalucía, Music Frog es sancionada por la Dirección General de Espectáculos Públicos por retrasar la devolución del importe de las entradas y no contestar su requerimiento.
FACUA.org
Andalucía-11/07/2007
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La Dirección General de Espectáculos Públicos y Juegos de la Junta de Andalucía ha impuesto una sanción de 60.150 euros a la empresa Music Frog, que fue denunciada el año pasado por la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía