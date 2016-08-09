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Multa de cien millones de dólares a Barclays en EE UU por manipular el Libor

El fiscal general del Estado de Nueva York considera probada la conducta fraudulenta y contraria a la competencia de la entidad británica.

FACUA.org
Internacional-09/08/2016
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El banco británico Barclays tendrá que pagar una multa de cien millones de dólares (unos 90,27 millones de euros) en EEUU por manipular el Libor (tasa interbancaria de Londres) y otras tasas de interés de referencia. El fiscal general del Estado de Nueva York ha anunci

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