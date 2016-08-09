Multa de cien millones de dólares a Barclays en EE UU por manipular el Libor
El fiscal general del Estado de Nueva York considera probada la conducta fraudulenta y contraria a la competencia de la entidad británica.
FACUA.org
Internacional-09/08/2016
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Barclays admitió en 2012 haber manipulado el Libor para evitar la apariencia de que estaba en dificultades financieras. | Imagen: flickr.com/davidcjones (CC BY 2.0).
El banco británico Barclays tendrá que pagar una multa de cien millones de dólares (unos 90,27 millones de euros) en EEUU por manipular el Libor (tasa interbancaria de Londres) y otras tasas de interés de referencia. El fiscal general del Estado de Nueva York ha anunci