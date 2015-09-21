Multa de tres millones a Mediaset por no separar la venta de publicidad de Cuatro y Telecinco
Competencia ha comprobado que al menos entre febrero de 2013 y julio de 2014 la compañía audiovisual incumplió los compromisos adquiridos tras la adquisición de Cuatro.
FACUA.org
España-21/09/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de tres millones de euros a Mediaset por no separar la gestión de la publicidad de Cuatro y Telecinco. Este incumplimiento, detectado al menos entre febrero de 2013 hasta, al menos, el 31 de