Más noticiasEn 2013 ya se impuso una sanción similar

Multa de tres millones a Mediaset por no separar la venta de publicidad de Cuatro y Telecinco

Competencia ha comprobado que al menos entre febrero de 2013 y julio de 2014 la compañía audiovisual incumplió los compromisos adquiridos tras la adquisición de Cuatro.

FACUA.org
España-21/09/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de tres millones de euros a Mediaset por no separar la gestión de la publicidad de Cuatro y Telecinco. Este incumplimiento, detectado al menos entre febrero de 2013 hasta, al menos, el 31 de

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