Nuestras accionesLos afectados aún pueden reclamar el importe de las entradas en los tribunales

Multa por el concierto de AC/DC en Sevilla con Axl Rose: FACUA denunció el rechazo a devolver el dinero

Muchos usuarios reclamaron por el cambio de vocalista. El Ayuntamiento de Sevilla sanciona con 15.000 euros a la promotora, Live Nation, con sede en Barcelona. La Agencia Catalana del Consumo decidió no multar.

FACUA.org
España-21/03/2017
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la promotora del concierto celebrado por AC/DC en Sevilla el pasado mayo ha sido multada por negarse a devolver el dinero de las entradas a numerosos usuarios que lo reclamaron tras la sustitución de su vocalista,

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