Multa por el concierto de AC/DC en Sevilla con Axl Rose: FACUA denunció el rechazo a devolver el dinero
Muchos usuarios reclamaron por el cambio de vocalista. El Ayuntamiento de Sevilla sanciona con 15.000 euros a la promotora, Live Nation, con sede en Barcelona. La Agencia Catalana del Consumo decidió no multar.
FACUA.org
España-21/03/2017
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FACUA advierte de que la multa a la promotora del concierto de AC/DC podría haber sido del doble. | Imagen: Agencias.
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la promotora del concierto celebrado por AC/DC en Sevilla el pasado mayo ha sido multada por negarse a devolver el dinero de las entradas a numerosos usuarios que lo reclamaron tras la sustitución de su vocalista,