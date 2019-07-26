Multada Biomedical Supply con 12 millones por contrabando de 'kits' de fertilidad por el aeropuerto
La empresa acepta una multa de 5,5 millones por un delito de contrabado de fármacos y el que fuera su administrador una de 6,5 millones, según consta en el escrito remitido por la Fiscalía de Valencia al juez.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-26/07/2019
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Biomedical Supply SL, una filial de la empresa Instituto Valenciano de la Infertilidad (IVI), ha aceptado una multa de 5,5 millones de euros por un delito de contrabando de medicamentos, en este caso kits de fertilidad, por el aeropuerto de Manises camuflados entre agujas y catéte