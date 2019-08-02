Multan a Mediaset y a Atresmedia por superar el tiempo de emisión dedicado a mensajes publicitarios
La CNMC ha sancionado con 365,301 euros a la primera por infracciones detectadas en Cuatro, Energy, Divinity y Telecinco y a la segunda con 3.689,40 euros por irregularidades detectadas en Neox.
FACUA.org
España-02/08/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Mediaset y a Atresmedia por superar el tiempo de emisión dedicado a mensajes publicitarios y de televenta. El importe de las sanciones asciende a 365.301 euros y 3.689,4 euros, respectivamente.
La CNMC