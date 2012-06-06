Multan a un estudio de fotografía por exhibir la imagen de un menor sin consentimiento
La Audiencia Nacional ratifica la sanción de 1.500 euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos.
FACUA.org
España-06/06/2012
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La Audiencia Nacional ha condenado a un estudio de fotografía a indemnizar con 1.500 euros a la madre de un menor por exhibir como reclamo en el escaparate de su tienda la foto del niño sin consentimiento de sus tutores.
La Sala de lo Contencioso Administrativo ha ratif