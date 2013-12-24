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Multas de 1,57 millones a Mediaset y de 448.000 euros a Atresmedia por vulnerar el horario infantil

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les ha impuesto un total de quince infracciones de carácter grave.

FACUA.org
España-24/12/2013
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Mediaset España (Telecinco y Cuatro) con 1,57 millones de euros y a Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) con 448.000 euros por vulnerar con distintos programas el horario de protección infantil.

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