Multas de hasta 10.000 euros a los establecimientos que vendan tabaco mentolado a partir del 20 de mayo
La Ley sanitaria contempla su venta a partir de esa fecha como una "infracción grave".
Europa Press
España-03/02/2020
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Los estancos, establecimientos de venta con recargo a través de máquinas en el caso de Península y Baleares, o vendedores minoristas y tabaquerías en el caso de las Islas Canarias que vendan cigarrillos o picadura con aroma a mentol a partir del próximo 20 de ma